3

Хакими после травмы из-за подката Диаса: «Падения – это часть пути. Возвращение имеет решающее значение 💪🏼»

Ашраф Хакими высказался о своей травме в матче с «Баварией».

Ашраф Хакими высказался о своей травме в матче с «Баварией».

Защитник «ПСЖ» был вынужденно заменен в конце первого тайма встречи в ЛЧ (1:2) после подката сзади от Луиса Диаса. Хакими в слезах покидал поле, а главный арбитр показал Диасу красную карточку. Сообщалось, что марокканец может пропустить до двух месяцев.

«Падения – это часть пути, но возвращение имеет решающее значение 💪🏼.

Спасибо всем за ваши сообщения!» – написал Хакими в инстаграме.

Также футболист поместил в публикацию картинку льва с надписью: «Небольшие неудачи – более масштабные возвращения».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Ашрафа Хакими
