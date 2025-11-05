Хакими после травмы из-за подката Диаса: «Падения – это часть пути. Возвращение имеет решающее значение 💪🏼»
Ашраф Хакими: падения – часть пути, но возвращение имеет решающее значение.
Ашраф Хакими высказался о своей травме в матче с «Баварией».
Защитник «ПСЖ» был вынужденно заменен в конце первого тайма встречи в ЛЧ (1:2) после подката сзади от Луиса Диаса. Хакими в слезах покидал поле, а главный арбитр показал Диасу красную карточку. Сообщалось, что марокканец может пропустить до двух месяцев.
«Падения – это часть пути, но возвращение имеет решающее значение 💪🏼.
Спасибо всем за ваши сообщения!» – написал Хакими в инстаграме.
Также футболист поместил в публикацию картинку льва с надписью: «Небольшие неудачи – более масштабные возвращения».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Ашрафа Хакими
