Гран-при России. «Бархатный сезон». Петросян, Трусова, Яметова, Самоделкина выступят с произвольными программами

30 октября на втором этапе Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи женщины выступят с произвольными программами.

После короткой программы лидирует .

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Женщины

Произвольная программа

Начало – 14.15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Арина Видинеева

2. Дарья Третьякова

3. Рената Губашева

4. Софья Чаплыгина

5. Вероника Малышева

6. Виктория Федянина

Вторая разминка

7. Анастасия Морозова

8.

9. София Захарова

10. Вероника Яметова

11. Александра Трусова

12. Аделия Петросян

Положение после короткой программы

1. Аделия Петросян – 78,92

2. – 70,20

3. – 68,03

4. София Захарова – 67,55

5. Софья Самоделкина – 63,66

6. Анастасия Морозова – 57,42

7. Виктория Федянина – 54,05

8. Вероника Малышева – 57,42

9. Софья Чаплыгина – 53,37

10. Рената Губашева – 51,96

11. Дарья Третьякова – 50,05

12. Арина Видинеева – 38,85

Расписание второго этапа Гран-при России в Сочи: там выступят Трусова, Кондратюк, Бойкова и Козловский