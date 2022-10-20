Демарш Роналду, победы «Реала», «МЮ», «Спартака» и «Ливерпуля», поражение ЦСКА, заявления Баха и другие новости утра

1. В 4-м туре Фонбет Кубка России «Спартак» победил «Факел» (2:1), ЦСКА уступил «Торпедо» (0:1 – второй раз в сезоне!), «Краснодар» проиграл «Пари НН» (0:1), «Оренбург» был сильнее «Ахмата» (4:2).

«Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка России. «Локомотив» и «Пари НН» тоже сыграют в плей-офф.

2. В 12-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома был сильнее «Тоттенхэма» (2:0), «Челси» на выезде поделил очки с «Брентфордом» (0:0), «Ливерпуль» дома переиграл «Вест Хэм» (1:0).

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду ушел в раздевалку на 90-й минуте игры. Он второй раз в сезоне провел весь матч в запасе.

3. «Ак Барс» обыграл «Металлург» в Фонбет чемпионате КХЛ, «Автомобилист» проиграл СКА, ЦСКА победил «Куньлунь», «Авангард» уступил «Трактору».

4. «Реал» на выезде разгромил «Эльче» (3:0) в 10-м туре чемпионата Испании. Команда Карло Анчелотти не проигрывает в 15 матчах сезона.

5. Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие». Также глава МОК высказался о том, почему не отстранены российские спортивные организации: «Санкции должны распространяться лишь на тех, кто ответственен за конфликт».

6. Президента «Барселоны» Жоана Лапорту оштрафовали на 150 евро за заход в судейскую после матча с «Реалом».

7. НХЛ изучает вариант с выступлением россиян на Кубке мира не под флагом России, но Европа все равно против.

8. Суперлигу Европы планируют запустить в сезоне-2024/25. Новый гендиректор турнира считает, что «европейский футбол теряет ведущую роль в мировом спорте, система стала нестабильной, она больше не самодостаточна».

9. НБА. 25+9 от Зайона помогли «Пеликанс» крупно победить «Нетс», «Майами» уступил «Чикаго», «Финикс» одолел «Даллас» и другие результаты.

10. Пеп Гвардиола – лучший тренер мира по версии FourFourTwo, Карло Анчелотти и Юрген Клопп в тройке, Хави – 14-й, Жозе Моуринью – 35-й, Гарет Саутгейт – 50-й.

Лео Месси – первый в рейтинге фаворитов «Золотого мяча»-2022/23 от Goal.com. Неймар, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Роберт Левандовски – в топ-5.

11. Американскому гроссмейстеру Хансу Ниманну сломали фигуру короля во время партии чемпионата США по шахматам. Травля уже на пределе.

12. ЭСК РФС признала, что судья Сергей Карасев правильно не назначил пенальти на Александре Соболеве в матче ЦСКА – «Спартак». А вот решение не удалять в дерби Никиту Ермакова – ошибка.

13. НХЛ. «Флорида» выиграла у «Филадельфии», «Колорадо» уступил «Виннипегу», а «Сиэтл» проиграл «Сент-Луису».

14. В 1/16 финала Кубка Германии «Бавария» разгромила «Аугсбург» (5:2), а «Боруссия» Дортмунд победила «Ганновер» (2:0).

15. Иранская спортсменка Эльназ Рекаби объяснила, почему выступила на чемпионате Азии по скалолазанию без хиджаба, озвучив две разные версии: 1) «Мой головной убор случайно слетел», 2) «Меня внезапно вызвали на соревнования, и я забыла надеть его».

16. Вооруженные люди ограбили дом защитника «Милана» Тео Эрнандеса, когда там были его подруга и их 6-месячный сын. Девушку заставили открыть сейф.

17. Фристайлистка Гу Айлин и шорт‑трекист Хван Дэ Хон признаны лучшими спортсменами Олимпиады-2022. Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) не отметила россиян.

18. «Ференцварош» Станислава Черчесова вылетел из Кубка Венгрии от клуба 3-й лиги, дважды ведя в счете. У команды экс-тренера сборной России 2 поражения подряд.

19. Президент UFC Дэйна Уайт запускает лигу по пощечинам, первый турнир запланирован на конец 2022 года.

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