Вооруженные люди ограбили дом Тео Эрнандеса, когда там были его девушка и 6-месячный сын. Ее заставили открыть сейф
Вооруженные грабители ворвались в дом Тео Эрнандеса, когда там были его девушка и сын.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, вчера около девяти часов вечера в дом, где живет защитник «Милана» с семьей, ворвались вооруженные преступники. Футболиста не было дома, там находились только его девушка Зои Кристофоли и их 6-месячный сын Тео.
Бандиты заставили девушку открыть сейф и вынесли из него ценные вещи. Ущерб оценивается в несколько тысяч евро.
Расследование идет. Следствие опирается на данные с камер наблюдения, а также на показания девушки Эрнандеса.
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