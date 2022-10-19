Вооруженные люди ограбили дом Тео Эрнандеса, когда там были его девушка и 6-месячный сын. Ее заставили открыть сейф

Вооруженные грабители ворвались в дом , когда там были его девушка и сын.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, вчера около девяти часов вечера в дом, где живет защитник с семьей, ворвались вооруженные преступники. Футболиста не было дома, там находились только его девушка Зои Кристофоли и их 6-месячный сын Тео.

Бандиты заставили девушку открыть сейф и вынесли из него ценные вещи. Ущерб оценивается в несколько тысяч евро.

Расследование идет. Следствие опирается на данные с камер наблюдения, а также на показания девушки Эрнандеса.