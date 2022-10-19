Роман Ротенберг: «Матч ТВ» стал уникальным явлением для телевидения России. Рад, что хоккей занимает достойное место в сетке вещания»

Роман Ротенберг поделился мнением о «Матч ТВ».

Первый вице-президент и главный тренер поздравил телеканал с победой в шести номинациях на международном конкурсе МедиаБренд.

«Матч ТВ» собрал большой урожай наград на международном конкурсе МедиаБренд. Наш любимый телеканал победил сразу в шести номинациях и уверенно занял первое место в общем зачете из 64 компаний!

Поздравляю «Матч ТВ» с заслуженным успехом! Канал стал уникальным явлением для российского телевидения – здесь стараются уделять внимание разным видам спорта, делают качественную аналитику, интересно подают новости и снимают захватывающие тематические передачи. Рад, что хоккей занимает достойное место в сетке вещания «Матч ТВ»!

От всей души желаю каналу дальнейшего развития и процветания. Уверен, что благодаря профессионализму сотрудников и креативному подходу редакции такие победы станут для «Матч ТВ» регулярными. А мы будем с интересом следить за успехами канала и, разумеется, смотреть лучшее спортивное ТВ!» – написал Ротенберг.