Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»

Президент Международного олимпийского комитета ( ) заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.

Бах выступал с речью на ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле.

«Мы сделали это (отстранили россиян и белорусов) с очень тяжелым сердцем — потому что санкции касаются спортсменов и спортивных чиновников, которые не начинали спецоперацию (формулировка изменения в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru), которые не несут ответственности за нее.

Спортсмены никогда не должны становиться жертвами политики своего правительства. Эта ситуация ставит нас перед неразрешимой дилеммой. С одной стороны, мы не можем полностью соответствовать нашей олимпийской миссии, которая заключается в защите спортсменов и объединении всего мира в мирном соревновании.

Мы все всегда соглашались и настаивали на этом принципе в прошлом, когда спортсмены из той или иной страны отказывались соревноваться со спортсменами из другой страны по политическим причинам. Мы настаивали на этом принципе, потому что все согласились с тем, что такая объединяющая мирная конкуренция лежит в основе нашей миссии.

Теперь, к сожалению, в этой уникальной ситуации единственным способом защитить эту миссию было рекомендовать неучастие спортсменов только из-за их паспорта.

Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие страны.

Эта спецоперация не была начата российским народом, российскими спортсменами, Олимпийским комитетом России или членами МОК в России. Санкции могут и должны применяться только к тем, кто за что-то отвечает. Но продолжайте соблюдать санкции и защитные меры.

Не делайте меньше, потому что, делая меньше, вы разделяете олимпийское движение, не делайте больше, потому что делая больше, вы разделяете олимпийское движение», – сказал Бах.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности