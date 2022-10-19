Фристайлистка Гу Айлин и шорт‑трекист Хван Дэ Хон признаны лучшими спортсменами Олимпиады-2022

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) вручила награды лучшим спортсменам Олимпиады-2022 в Пекине.

Генеральная ассамблея АНОК проходит в Сеуле.

Лучшей спортсменкой Игр признана китайская фристайлистка . Она взяла золотые медали в биг-эйре и хаф-пайпе, а также серебро в слоупстайле.

Лучшим спортсменом стал южнокорейский шорт‑трекист Хван Дэ Хон – на его счету победа на дистанции 1500 м и серебро в эстафете.

Приз лучшей женской команде получила сборная Канады по хоккею. Лучшей мужской – сборная Швеции по керлингу.

Нидерландский конькобежец, четырехкратный олимпийский чемпион стал обладателем специального приза выдающемуся спортсмену.

Олимпийский комитет Китая получил приз за выдающиеся достижения НОК. Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) и почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Крэйг Риди отмечен наградой за вклад в олимпийское движение.

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