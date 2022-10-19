Фристайлистка Гу Айлин и шорт‑трекист Хван Дэ Хон признаны лучшими спортсменами Олимпиады-2022
Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) вручила награды лучшим спортсменам Олимпиады-2022 в Пекине.
Генеральная ассамблея АНОК проходит в Сеуле.
Лучшей спортсменкой Игр признана китайская фристайлистка Гу Айлин. Она взяла золотые медали в биг-эйре и хаф-пайпе, а также серебро в слоупстайле.
Лучшим спортсменом стал южнокорейский шорт‑трекист Хван Дэ Хон – на его счету победа на дистанции 1500 м и серебро в эстафете.
Приз лучшей женской команде получила сборная Канады по хоккею. Лучшей мужской – сборная Швеции по керлингу.
Нидерландский конькобежец, четырехкратный олимпийский чемпион Свен Крамер стал обладателем специального приза выдающемуся спортсмену.
Олимпийский комитет Китая получил приз за выдающиеся достижения НОК. Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) и почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Крэйг Риди отмечен наградой за вклад в олимпийское движение.
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