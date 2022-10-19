Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, почему санкции не распространяются на российские спортивные организации.

«Некоторые спрашивают, почему наши санкции не распространяются на российские и белорусские спортивные организации. Наш ответ – этот конфликт не был начат гражданами России, российскими атлетами, Олимпийским комитетом России или членами МОК из России. Санкции должны распространяться лишь на тех, кто за это ответственен. Представьте на секунду, к чему приведет такое нарушение закона: каждый человек, каждый атлет, спортивный чиновник или организация будет наказана за нелегитимные поступки своих правительств.

Мы против такой полной политизации в спорте. Мы не будем более политичными, чем политики. В данный момент проходит генеральная ассамблея ООН в присутствии всех ее участников, несмотря на то, что некоторые страны находятся в состоянии конфликта», – сказал Бах на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Также Бах раскритиковал предложение главы национального олимпийского комитета Дании Ханса Наторпа не допускать российских представителей до генассамблеи АНОК.

«Наше единство заключается не в том, что все должны быть такого же мнения, как и вы. У нас демократическая организация, и мы должны уважать большинство. Когда вы делаете свои ремарки, то показываете свое отношение, называя их в целом «россиянами». Нет россиян, датчан, немцев, аргентинцев. Для нас есть атлеты, спортивные организации, но мы не будем всех грести под одну гребенку лишь из-за действий их правительства», – отметил глава МОК.

Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности