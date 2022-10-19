«Ференцварош» Черчесова вылетел из Кубка Венгрии от клуба 3-й лиги, дважды ведя в счете. У команды 2 поражения подряд
«Ференцварош» вылетел из Кубка Венгрии.
Команда тренера Станислава Черчесова потерпела поражение от «Иванчи» (2:3, доп. время) в 1/16 финала. По ходу игры «Ференцварош» дважды вел в счете.
Таким образом, в следующий раунд вышел клуб, представляющий 3-й дивизион Венгрии.
Клуб из Будапешта проиграл второй матч подряд. 16 октября «Ференцварош» уступил «Мезекевешду» – 1:2.
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