«Ференцварош» Черчесова вылетел из Кубка Венгрии от клуба 3-й лиги, дважды ведя в счете. У команды 2 поражения подряд

Теги Станислав Черчесов высшая лига Венгрия Кубок Венгрии Ференцварош Футбол

«Ференцварош» вылетел из Кубка Венгрии.

Команда тренера Станислава Черчесова потерпела поражение от «Иванчи» (2:3, доп. время) в 1/16 финала. По ходу игры «Ференцварош» дважды вел в счете.

Таким образом, в следующий раунд вышел клуб, представляющий 3-й дивизион Венгрии.

Клуб из Будапешта проиграл второй матч подряд. 16 октября «Ференцварош» уступил «Мезекевешду» – 1:2. 

 

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