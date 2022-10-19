Антон Шипулин: «Перед Олимпиадой и ЧМ появляются шарлатаны, которые предлагают разные вещества. А потом спортсмены попадаются на ЭПО»

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал, что перед крупными стартами посторонние лица предлагают спортсменам допинг.

Он выступил на круглом столе комитета Госдумы по физической культуре и спорту «Медицина спорта высших достижений: история и развитие».

«К счастью или сожалению, я прошел три олимпийских цикла и своими глазами видел проблему, которая на самом деле имеет очень большое значение. Перед Олимпиадой, чемпионатом мира и другими крупными стартами перед спортсменами появляются шарлатаны, которые предлагают разные вещества, хорошие аминокислоты и так далее. А потом мы сталкиваемся с тем, что спортсмены попадаются на ЭПО и так далее. Я говорю по личному опыту, я видел, как это происходит.

Крайним в таких случаях всегда остается Минспорт, хотя в данном случае они не имеют к этому отношение. Врачи ФМБА должны брать здесь ответственность, не допускать в расположение команд сборных России никаких посторонних лиц и далее иметь ответственность по всей антидопинговой ситуации. Чтобы Минспорт потом не огребал по полной», – сказал Шипулин.