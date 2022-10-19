Гендиректор Суперлиги: «Европейский футбол теряет ведущую роль в мировом спорте. Система стала нестабильной, она больше не самодостаточна»

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Новый генеральный директор Суперлиги считает, что европейский футбол теряет свою значимость.

«Европейский футбол теряет свою ведущую роль в мировом спорте, а клубы отстают в плане своих возможностей.

Система стала довольно нестабильной, она больше не является самодостаточной. Я думаю, что клубы должны иметь возможность решать свою судьбу, поскольку они также несут [финансовые] риски. Большинство клубов согласны с тем, что так больше продолжаться не может.

Мы не хотим никого оставлять позади. В нашем новом подходе также будут предусмотрены выходы [в высшие дивизионы] и вылеты», – сказал Бернд Райхарт. 

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