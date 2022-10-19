КХЛ. «Трактор» примет «Авангард», «Ак Барс» против «Металлурга», СКА сыграет с «Автомобилистом», ЦСКА – с «Куньлунем»
«Трактор» примет «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
СКА будет противостоять «Автомобилисту», ЦСКА сыграет с «Куньлунем», «Ак Барс» попробует прервать серию поражений в матче с «Металлургом».
- Дата проведения
- 19 октября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 19 октября, 19.30, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 19 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 19 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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