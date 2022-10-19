КХЛ. «Трактор» примет «Авангард», «Ак Барс» против «Металлурга», СКА сыграет с «Автомобилистом», ЦСКА – с «Куньлунем»

примет в Фонбет Чемпионате КХЛ.

СКА будет противостоять «Автомобилисту», сыграет с «Куньлунем», попробует прервать серию поражений в матче с .

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ