КХЛ. «Трактор» примет «Авангард», «Ак Барс» против «Металлурга», СКА сыграет с «Автомобилистом», ЦСКА – с «Куньлунем»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг ЦСКА СКА Трактор Автомобилист результаты КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Трактор» примет «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

СКА будет противостоять «Автомобилисту», ЦСКА сыграет с «Куньлунем», «Ак Барс» попробует прервать серию поражений в матче с «Металлургом»

Фонбет Чемпионат КХЛ

Трактор – Авангард
Дата проведения
19 октября, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Металлург Мг
Дата проведения
19 октября, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Автомобилист
Дата проведения
19 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Куньлунь
Дата проведения
19 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные