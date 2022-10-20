вновь провел весь матч в запасе в составе .

Португалец не появился на поле в матче с «Тоттенхэмом» (2:0). Подобное случается второй раз в сезоне.

Первый раз был против «Манчестер Сити» (3:6) 2 октября. Тогда Эрик тен Хаг объяснил, что не выпустил Криштиану из уважения к его карьере, поскольку во втором тайме «МЮ» крупно проигрывал.

Стоит отметить, что на 90-й минуте матча с «Тоттенхэмом» Роналду ушел в раздевалку, когда стало ясно, что его уже не выпустят на поле.

Фото: кадр из трансляции Viaplay