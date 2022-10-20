Роналду ушел в раздевалку на 90-й минуте игры «МЮ» с «Тоттенхэмом». Он 2-й раз в сезоне провел весь матч в запасе
Криштиану Роналду вновь провел весь матч в запасе в составе «Манчестер Юнайтед».
Португалец не появился на поле в матче с «Тоттенхэмом» (2:0). Подобное случается второй раз в сезоне.
Первый раз был против «Манчестер Сити» (3:6) 2 октября. Тогда Эрик тен Хаг объяснил, что не выпустил Криштиану из уважения к его карьере, поскольку во втором тайме «МЮ» крупно проигрывал.
Стоит отметить, что на 90-й минуте матча с «Тоттенхэмом» Роналду ушел в раздевалку, когда стало ясно, что его уже не выпустят на поле.
Фото: кадр из трансляции Viaplay
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