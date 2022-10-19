«Локомотив» и «Пари НН» вышли из группы в Кубке России

«Локомотив» и вышли из группы в Фонбет Кубке России.

У этих команд после четырех туров по 8 очков. Учитывая, что у «Химок», идущих последними, 1 балл, «Локо» и «Пари НН» точно не опустятся ниже третьего места.

идет третьим, набрав 7 очков. Теоретически он еще может занять последнее место, если проиграет два оставшихся матча, а смогут обыграть краснодарский клуб с разницей в 2+ гола.

Напомним, команды, занявшие первое и второе места, выходят в 1/4 финала верхней сетки плей-офф, третье место гарантирует выход в 1/4 финала нижней сетки плей-офф.