Ниманну сломали фигуру короля во время партии чемпионата США по шахматам

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Американскому гроссмейстеру Хансу Ниманну сломали фигуру короля во время партии чемпионата США по шахматам.

На опубликованном в твиттере шахматного клуба Сент-Луиса видео видно, как его соперник Самуэль Севян во время хода Ниманна забирает у него короля, отламывает верх фигуры и ставит обратно на доску, но на другую клетку.

Ранее сайт Chess.com провел расследование и заявил, что Ниманн, вероятно, читерил в более чем 100 шахматных онлайн-партиях. Сам американец признавался, что действительно жульничал в прошлом, но сейчас сожалеет о своих действиях.

В начале сентября Ниманн обыграл действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе, после чего норвежец снялся с турнира. Впоследствии они также встречались на онлайн-турнире серии Champions Chess Tour, где Карлсен сдался в партии с Ниманном после двух ходов.

Позднее норвежец заявил, что не хочет «играть с людьми, которые неоднократно жульничали в прошлом».

Расследование по шахматисту, взбесившему Карлсена: он обманывал в сотне партий, а их игра с Магнусом – слишком странная

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