НХЛ изучает вариант с выступлением россиян на Кубке мира не под флагом России. Европа все равно против

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НХЛ изучает вариант с выступлением россиян на Кубке мира не под флагом России.

Лига планирует возродить турнир и провести его в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. Ясности с форматом участия сборной России на данный момент нет. 

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли подтвердил информацию о том, что европейские федерации выступают против участия России на турнире, пока сохраняется текущая ситуация на Украине. 

По словам Дэйли, лига изучает вариант с выступлением россиян на Кубке мира не под флагом России. При этом Европа выступает и против такого сценария. 

«Исходя из того, как я понимаю их опасения, не похоже, что это станет решением для других европейских стран», – приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ. 

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн добавил, что все вопросы с планированием Кубка мира должны быть решены в ближайшем будущем. Если этого не произойдет, турнир может быть перенесен на другое время. 

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