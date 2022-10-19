НХЛ изучает вариант с выступлением россиян на Кубке мира не под флагом России. Европа все равно против

НХЛ изучает вариант с выступлением россиян на Кубке мира не под флагом России.

Лига планирует возродить турнир и провести его в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. Ясности с форматом участия сборной России на данный момент нет.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли подтвердил информацию о том, что европейские федерации выступают против участия России на турнире, пока сохраняется текущая ситуация на Украине.

По словам Дэйли, лига изучает вариант с выступлением россиян на Кубке мира не под флагом России. При этом Европа выступает и против такого сценария.

«Исходя из того, как я понимаю их опасения, не похоже, что это станет решением для других европейских стран», – приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн добавил, что все вопросы с планированием Кубка мира должны быть решены в ближайшем будущем. Если этого не произойдет, турнир может быть перенесен на другое время.