Гвардиола – лучший тренер мира по версии FourFourTwo, Анчелотти и Клопп в тройке, Хави – 14-й, Моуринью – 35-й, Саутгейт – 50-й

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Пеп Гвардиола признан лучшим тренером мира.

Главный тренер «Манчестер Сити» занял первое место в рейтинге британского журнала FourFourTwo из 50 лучших специалистов мира на данный момент, составленном исходя из их навыков и выступлений их команд за последний год.

В первую десятку вошли:

1. Пеп Гвардиола – «Манчестер Сити»;

2. Карло Анчелотти«Реал Мадрид»;

3. Юрген Клопп«Ливерпуль»;

4. Антонио Конте«Тоттенхэм»;

5. Стефано Пиоли«Милан»;

6. Микель Артета«Арсенал»;

7. Томас Тухель – уволен из «Челси» в сентябре;

8. Грэм Поттер – возглавил «Челси» в сентябре;

9. Юлиан Нагельсманн – «Бавария»;

10. Диего Симеоне – «Атлетико».

Возглавляющий «ПСЖ» Кристоф Гальтье занял в рейтинге 12-е место, Хави из «Барселоны» – 14-е, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг – 15-е, Лучано Спаллетти, работающий в «Наполи», стал 27-м.

Жозе Моуринью («Рома») занял 35-ю строчку, Симоне Индзаги («Интер») – 40-ю, Гарет Саутгейт (сборная Англии) – 50-ю.

Весь рейтинг доступен здесь.

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