Пеп Гвардиола признан лучшим тренером мира.

Главный тренер «Манчестер Сити» занял первое место в рейтинге британского журнала FourFourTwo из 50 лучших специалистов мира на данный момент, составленном исходя из их навыков и выступлений их команд за последний год.

В первую десятку вошли:

1. Пеп Гвардиола – ;

2. – ;

3. – ;

4. – ;

5. – ;

6. – ;

7. – уволен из в сентябре;

8. Грэм Поттер – возглавил «Челси» в сентябре;

9. – «Бавария»;

10. – «Атлетико».

Возглавляющий Кристоф Гальтье занял в рейтинге 12-е место, из «Барселоны» – 14-е, главный тренер Эрик тен Хаг – 15-е, , работающий в , стал 27-м.

Жозе Моуринью («Рома») занял 35-ю строчку, Симоне Индзаги («Интер») – 40-ю, Гарет Саутгейт (сборная Англии) – 50-ю.

Весь рейтинг доступен здесь.