Гвардиола – лучший тренер мира по версии FourFourTwo, Анчелотти и Клопп в тройке, Хави – 14-й, Моуринью – 35-й, Саутгейт – 50-й
Пеп Гвардиола признан лучшим тренером мира.
Главный тренер «Манчестер Сити» занял первое место в рейтинге британского журнала FourFourTwo из 50 лучших специалистов мира на данный момент, составленном исходя из их навыков и выступлений их команд за последний год.
В первую десятку вошли:
1. Пеп Гвардиола – «Манчестер Сити»;
2. Карло Анчелотти – «Реал Мадрид»;
3. Юрген Клопп – «Ливерпуль»;
4. Антонио Конте – «Тоттенхэм»;
5. Стефано Пиоли – «Милан»;
6. Микель Артета – «Арсенал»;
7. Томас Тухель – уволен из «Челси» в сентябре;
8. Грэм Поттер – возглавил «Челси» в сентябре;
9. Юлиан Нагельсманн – «Бавария»;
10. Диего Симеоне – «Атлетико».
Возглавляющий «ПСЖ» Кристоф Гальтье занял в рейтинге 12-е место, Хави из «Барселоны» – 14-е, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг – 15-е, Лучано Спаллетти, работающий в «Наполи», стал 27-м.
Жозе Моуринью («Рома») занял 35-ю строчку, Симоне Индзаги («Интер») – 40-ю, Гарет Саутгейт (сборная Англии) – 50-ю.
Весь рейтинг доступен здесь.
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