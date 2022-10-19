Губерниев о Загитовой в роли ведущей: «Ей трудно, но это, видимо, устраивает тех, кто ее перед камерой поставил»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о работе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

Губерниев репостнул публикацию в телеграм-канале Sports.ru, где отмечалось, что он «жестко проехался» по Загитовой.

«В смысле «жестко»? Мне все звонят и спрашивают про Загитову! Я и отвечаю!

Ей трудно, но это, видимо, устраивает тех, кто ее перед камерой поставил... Она красивая и талантливая, я просто переживаю за Алину...» – написал Губерниев.

Губерниев о Загитовой в роли ведущей: «Не понимаю, кто с ней занимается, и прогресса не вижу. Либо этой работы недостаточно, либо это просто не ее»

Вопросы, которые задает Загитова фигуристам – 🤦‍♂️. Туктамышева даже растерялась

Сказочная сказка Загитовой: когда Алина говорит, мы улыбаемся