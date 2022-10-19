Иранская скалолазка Рекаби о том, почему выступила без хиджаба: «Меня внезапно вызвали на соревнования, и я забыла надеть его»

Иранская скалолазка Эльназ Рекаби заявила, что из-за спешки забыла надеть хиджаб перед выступлением на чемпионате Азии в Южной Корее.

«Меня внезапно и неожиданно вызвали на соревнования, когда я была в раздевалке. Я была занята тем, что надевала обувь и готовила снаряжение, и забыла надеть хиджаб, который мне следовало надеть», – цитирует спортсменку BBC со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Рекаби отметила, что видео ее выступления с конским хвостом вызвало «экстремальные реакции», и она «чувствовала стресс и напряженность».

«Слава богу, я вернулась в Иран в добром здравии и в безопасности. И я приношу извинения иранскому народу за путаницу и беспокойство», – добавила она.

Рекаби также опровергла информацию о том, что она не поддерживала связь со своей семьей и друзьями и что покинула Южную Корею раньше запланированного срока.

«Это не так. Мы вернулись в Иран точно так, как и планировали», – сказала спортсменка.

Ранее Рекаби в своих соцсетях объяснила выступление без хиджаба тем, что он «случайно слетел».

Согласно уголовному кодексу Ирана, женщинам, которые не носят хиджаб на публике, грозит тюремное заключение и штрафы.

В Иране почти месяц продолжаются протесты, начавшиеся после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Девушка умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка.

«Мой головной убор случайно слетел». Скалолазка из Ирана вышла на соревнования без хиджаба, а теперь оправдывается