Дэйна Уайт запускает лигу по пощечинам, первый турнир запланирован на конец 2022 года

Президент UFC Дэйна Уайт получил разрешение Атлетической комиссии штата Невада на запуск турнира по пощечинам.

Dana White’s Power Slap League была создана боссом UFC при поддержке бывшего владельца промоушена Лоренцо Фертитты.

Дата первого турнира неизвестна однако MMA Fighting сообщает, что он может состояться в конце 2022 года.

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