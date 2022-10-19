«Мой головной убор случайно слетел». Иранская скалолазка Эльназ Рекаби объяснила, почему выступила на чемпионате Азии без хиджаба

Иранка Эльназ Рекаби объяснила, почему выступила на чемпионате Азии по скалолазанию без хиджаба.

Спортсменка опубликовала пост в соцсетях, где извинились за то, что «заставила всех волноваться».

«Из-за неудачного тайминга и неожиданного призыва взобраться на стену мой головной убор случайно слетел», – написала Рекаби.

Как сообщает BBC, сегодня спортсменка прилетела в Тегеран, где люди встречали ее аплодисментами, а также скандировали «Эльназ – героиня». Куда Рекаби направилась сейчас, неизвестно.

Согласно уголовному кодексу Ирана, женщинам, которые не носят хиджаб на публике, грозит тюремное заключение и штрафы.

В Иране почти месяц продолжаются протесты, начавшиеся после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Девушка умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка.

Скалолазка из Ирана вышла на соревнования без хиджаба, а теперь пропала: почему это смелый протест?