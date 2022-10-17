Ничья ЦСКА и «Спартака», «Реал» выиграл класико, «Ливерпуль» победил «Сити», «Зенит» оторвался на 7 очков, пике «Ак Барса», 12-й титул Рублева и другие новости

1. В главном матче дня в Мир РПЛ ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» – 2:2. Федор Чалов сделал дубль, Антон Зиньковский и Александр Соболев забили за красно-белых. Много споров вызвал 1-й гол ЦСКА, когда Роман Зобнин остановился, прекратив борьбу за мяч. Спартаковцы считают, что Милан Гайич не должен был начинать атаку, футболисты ЦСКА не согласны.

2. «Зенит» без проблем разобрался с «Пари НН» (3:0) на выезде, а голы Чирковича и Пиняева принесли «Крыльям» победу над «Сочи» (2:0).

В таблице «Зенит» оторвался от «Спартака» на 7 очков, от ЦСКА и «Ростова» – на 8.

3. «Реал» обыграл «Барселону» (3:1) в класико благодаря голам Бензема, Вальверде и Родриго. Для каталонцев это поражение стало первым в сезоне Ла Лиги, в чемпионате Испании лишь «Реал» еще никому не проигрывал. У Хави лишь 28 побед в 50 матчах во главе «Барсы» – это худший результат со времен Райкарда. Лапорта, кстати, заглядывал в судейскую после игры.

«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после победы в класико. «Барса» отстает на 3 очка, «Атлетико» – на 6. Остальные результаты дня – тут.

4. В центральном матче тура АПЛ «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» (1:0) благодаря голу Мо Салаха с паса Алиссона. Юрген Клопп был удален, а гол Фила Фодена отменили из-за нарушения Эрлинга Холанда, у которого прервалась 10-матчевая голевая серия за «Сити». Для команды Пепа Гвардиолы это поражение стало первым в сезоне.

«Челси» победил «Астон Виллу» (2:0) благодаря дублю Маунта, «Арсенал» одолел «Лидс» (1:0), а «МЮ» не забил «Ньюкаслу» (0:0, у Роналду 1 неточный удар, 58% точности пасов и гол из офсайда). «Арсенал» на 4 очка оторвался от «Сити» и «Тоттенхэма», «Ливерпуль» – 8-й.

5. КХЛ. «Куньлунь» обыграл «Спартак», «Сочи» проиграл «Северстали», «Трактор» победил «Ак Барс». Казанцы проиграли 6-й матч подряд, это худшая серия клуба в регулярных чемпионатах КХЛ.

6. «Милан» выиграл три матча Серии А подряд и идет 3-м после победы над «Вероной» (2:1), а «Интер» победил «Салернитану» (2:0) благодаря голам Лаутаро и Бареллы. «Наполи» выиграл 10 матчей подряд, забив 32 гола, команда Спаллетти лидирует в чемпионате Италии, а у Хвичи очередное результативное действие.

7. «ПСЖ» победил «Марсель» (1:0) благодаря голу Неймара с паса Мбаппе. У парижан 12 побед и 4 ничьих в 16 матчах сезона. Лео Месси попал в каркас ворот и был заменен на 79-й минуте. «Монако» Александра Головина упустил победу над «Клермоном» (1:1) и другие результаты.

8. Карим Бензема получит «Золотой мяч», Тибо Куртуа – приз вратарю года, а Гави – награду лучшему молодому игроку, пишет Marca. Церемония пройдет в понедельник, 17 октября.

9. Андрей Рублев стал чемпионом турнира в Хихоне, обыграв Себастьяна Корду. Это четвертый титул россиянина в сезоне и 12-й – в карьере. Анна Блинкова выиграла первый титул в карьере, обыграв Жасмин Паолини в финале турнира в Клуж-Напоке.

10. «Боруссия» Дортмунд проиграла «Униону» (0:2), а «Бавария» дежурно разнесла «Фрайбург» (5:0). «Унион» возглавляет таблицу Бундеслиги, опережая «Баварию» на 4 очка.

11. «Локомотив» согласовал с Михаилом Галактионовым 3-летний контракт, он возглавит команду зимой. Лоськов и Пашинин тем временем вошли в тренерский штаб «Локо».

12. Килиан Мбаппе опроверг слухи о желании уйти из «ПСЖ».

13. НФЛ. «Джетс» обыграли «Грин-Бэй», «Питтсбург» победил «Тампу». Все результаты – здесь.

14. «Ференцварош» Станислава Черчесова проиграл последней команде чемпионата Венгрии – «Мезекевешду».

15. Единая лига ВТБ. «Самара» в гостях разгромила «Нижний Новгород» с разницей «+38», УНИКС привез 55 очков «Астане».

Цитаты дня.

Мамедов сдался в партии с Карлсеном на 2-м ходу: «От игры с Магнусом всегда больше всего ожиданий, а вместо этого – издевательство»

Горнолыжница Плешкова о предложении Баха по допуску россиян: «Это как провокация. Какие бы у тебя ни были взгляды, ты должен иметь право соревноваться»

Хави про 1:3 с «Реалом»: «Барселона» доминировала, хотя провела не лучший матч. Но все складывается не так, как надо»

Пеп об отмене гола Фодена: «Это «Энфилд». Сколько миллионов таких фолов судья не фиксировал?»

Зобнин о 1-м голе ЦСКА: «Я как человек сделал все правильно. Человеческие отношения – на первом месте. Бог судья их защитнику»

Федотов о споре с Абаскалем: «Прыгало что‑то рядом. В чем фэйр-плей? В том, что судья у «Спартака» не удалил двух-трех игроков?»