ЭСК РФС: Карасев правильно не назначил пенальти на Соболеве в матче ЦСКА – «Спартак». Решение не удалять Ермакова – ошибка

ЭСК РФС оценила работу Сергея Карасева в матче ЦСКА – «Спартак».

Матч 13-го тура Мир закончился ничьей со счетом 2:2. «Спартак» обратился в комиссию с просьбой рассмотреть 5 эпизодов этой игры.

Решения комиссии

«1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды на 29-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что единоборство атакующего игрока команды №7 с игроком обороняющейся команды ЦСКА №19 , по мнению всех членов комиссии, не выходило за рамки допустимых, которые судья позволял вести игрокам на протяжении матча, так как нападающий, почувствовав незначительный контакт со стороны соперника на спине, наклонился вперед и упал на газон неестественным образом, прекратив движение к мячу, преувеличивая последствия этого контакта.

По этим причинам комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данной игровой ситуации.

2. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды ЦСКА №27 Роберто Мойзеса на 43-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что оснований для вынесения предупреждения данному игроку в единоборстве за мяч с игроком команды «Спартак» №25 Данилой Пруцевым, тем более, второго предупреждения в матче, по мнению большинства членов комиссии, у судьи было явно недостаточно, так как контакт рукой с лицом соперника был неочевидным, игрок ЦСКА выставил руку вперед, видя приближающегося соперника, который сам по инерции наткнулся на эту руку.

Большинство членов комиссии считает, что судье следовало остановить игру и назначить штрафной удар без вынесения дисциплинарных санкций.

3. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды ЦСКА №4 Виллиана на 61-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил игры со стороны данного игрока в единоборстве с игроком команды «Спартак» №22 Михаилом Игнатовым, по мнению большинства членов комиссии, квалифицируется как фол по неосторожности, так как с его стороны не было акцентированного наступа на голеностоп соперника, не было безрассудности, а данное нарушение не привело к очевидному срыву перспективной атаки.

По этой причине комиссия считает, что судья должен был назначить штрафной удар в пользу команды «Спартак» без вынесения дисциплинарных санкций ввиду отсутствия очевидных оснований для этого.

4. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды ЦСКА №4 Виллиана на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против игрока команды «Спартак» №7 Александра Соболева в единоборстве с ним, по мнению всех членов комиссии, являлось фолом по неосторожности и не являлось очевидным срывом перспективной атаки, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара без вынесения дисциплинарных санкций.

5. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды ЦСКА №72 Никиту Ермакова на 81-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Спартак» №25 Данилой Пруцевым в данном пограничном эпизоде, по мнению большинства членов комиссии, угрожали безопасности соперника, так как после касания мяча вскользь этим игроком, он, продолжив движение ногой в направлении соперника, совершил контакт открытыми шипами в область выше голеностопа.

С учетом того, что было продавливание опорной ноги соперника, большинство комиссии считает, что в действиях игрока ЦСКА присутствовало применение чрезмерной силы, в связи с чем, судья должен был удалить его с поля за серьезное нарушение правил. ВАР должен был пригласить судью к монитору для просмотра этого инцидента», – говорится в сообщении комиссии.