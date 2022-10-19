Месси – 1-й в рейтинге фаворитов «Золотого мяча»-2022/23 от Goal.com. Неймар, Мбаппе, Холанд и Левандовски – в топ-5

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Сайт Goal.com представил рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» за сезон-2022/23.

На трех первых местах рейтинга расположились три нападающих «ПСЖ» – Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

Топ-10 списка выглядит так:

1. Лионель Месси («ПСЖ») – 12 голов и 8 ассистов в сезоне-2022/23;

2. Неймар («ПСЖ») – 13 голов и 11 ассистов;

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 13 голов и 1 ассист;

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 21 гол и 3 ассиста;

5. Роберт Левандовски («Барселона») – 14 голов и 4 ассиста;

6. Винисиус Жуниор («Реал») – 7 голов и 5 ассистов;

7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 2 гола и 12 ассистов;

8. Карим Бензема («Реал») – 5 голов и 1 ассист;

9. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 11 голов, 4 ассиста и победа в Суперкубке Англии;

10. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 7 голов и 3 ассиста.

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