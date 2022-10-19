НБА возвращается! «Бруклин» проведет 1-ю игру сезона с «Новым Орлеаном», «Майами» – с «Чикаго» и другие матчи

Теги результаты Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Даллас Денвер Детройт Хьюстон Индиана Мемфис Майами Миннесота Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Финикс Портленд Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Юта Кевин Дюрэнт Оклахома-Сити Кайри Ирвинг Лука Дончич Зайон Уильямсон Баскетбол

Во вторник, 18 октября, состоятся 12 матчей в рамках второго игрового дня нового регулярного сезона НБА.

«Бруклин» Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга сыграет с «Новым Орлеаном» Зайона Уильямсона. «Майами» встретится с «Чикаго», а «Финикс» примет на своей площадке «Даллас» Луки Дончича.

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Вашингтон
Дата проведения
20 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Детройт – Орландо
Дата проведения
20 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Майами – Чикаго
Дата проведения
20 октября, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Торонто – Кливленд
Дата проведения
20 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Мемфис – Нью-Йорк
Дата проведения
20 октября, 02.30, «FedExForum»
Онлайн матча

Атланта – Хьюстон
Дата проведения
20 октября, 02.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Бруклин – Новый Орлеан
Дата проведения
20 октября, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Миннесота – Оклахома-Сити
Дата проведения
20 октября, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Шарлотт
Дата проведения
20 октября, 03.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Юта – Денвер
Дата проведения
20 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Финикс – Даллас
Дата проведения
20 октября, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Портленд
Дата проведения
20 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Каким будет новый сезон НБА: «Миннесота» удивит, Дончич разочарует, а титул возьмут «Клипперс», «Бостон» или «Милуоки»

НБА – лига самых зрелищных спортсменов. Давайте выясним, за кого из них вам болеть в новом сезоне

Как смотреть НБА в эпоху параллельного импорта

Битва за MVP – самое напряженное зрелище регулярки НБА. Кто станет главным героем сезона?

Контракты и платежные ведомости НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные