НБА возвращается! «Бруклин» проведет 1-ю игру сезона с «Новым Орлеаном», «Майами» – с «Чикаго» и другие матчи
Во вторник, 18 октября, состоятся 12 матчей в рамках второго игрового дня нового регулярного сезона НБА.
«Бруклин» Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга сыграет с «Новым Орлеаном» Зайона Уильямсона. «Майами» встретится с «Чикаго», а «Финикс» примет на своей площадке «Даллас» Луки Дончича.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.30, «FedExForum»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 03.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 20 октября, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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