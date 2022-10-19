НБА возвращается! «Бруклин» проведет 1-ю игру сезона с «Новым Орлеаном», «Майами» – с «Чикаго» и другие матчи

Во вторник, 18 октября, состоятся 12 матчей в рамках второго игрового дня нового регулярного сезона НБА.

и сыграет с «Новым Орлеаном» Зайона Уильямсона. встретится с , а «Финикс» примет на своей площадке «Даллас» Луки Дончича.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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