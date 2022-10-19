«Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка России

сыграет в плей-офф Фонбет Кубка России.

В 4-м туре группового этапа московский клуб был сильнее (2:1) и обеспечил себе как минимум третье место в группе. На данный момент «Спартак» идет первым, набрав 12 очков в 4 играх.

На втором месте идут (6 очков после 3 матчей), третий – (3 очка после 3 матчей). Теоретически «Крылья» и «Зенит» еще могут набрать по 12 очков, поскольку впереди у них очные матчи со «Спартаком».

Однако «Спартак» точно сыграет в плей-офф. Если займет первое или второе место, попадет в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ). Если станет 3-м, то попадет в 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов).

Напомним, «Спартак» – действующий победитель Кубка России.