Кубок Германии. 2-й раунд. «РБ Лейпциг» против «Гамбурга», «Бавария» завтра сыграет с «Аугсбургом»
«РБ Лейпциг» сыграет с «Гамбургом» во 2-м раунде Кубка Германии.
«Бавария» в среду сыграет с «Аугсбургом» на выезде, «Боруссия» Дортмунд – с «Ганновером».
2-й раунд
- Дата проведения
- 18 октября, 19.00, «GAZI-Stadion auf der Waldau»
- Дата проведения
- 18 октября, 19.00, «Carl-Benz-Stadion»
- Дата проведения
- 18 октября, 19.00, «Ломюле»
- Дата проведения
- 18 октября, 19.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.45, «Waldstadion an der Kaiserlinde»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.45, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.45, «Айнтрахт»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.45, «Штадион ам Белленфалльтор»
- Дата проведения
- 19 октября, 19.00, «Хардтвальдштадион»
- Дата проведения
- 19 октября, 19.00, «Бентелер-Арена»
- Дата проведения
- 19 октября, 19.00, «ХДИ-Арена»
- Дата проведения
- 19 октября, 19.00, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 19 октября, 21.45, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 19 октября, 21.45, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 19 октября, 21.45, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 19 октября, 21.45, «Continental Arena»
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