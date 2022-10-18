Кубок Германии. 2-й раунд. «РБ Лейпциг» против «Гамбурга», «Бавария» завтра сыграет с «Аугсбургом»

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«РБ Лейпциг» сыграет с «Гамбургом» во 2-м раунде Кубка Германии.

«Бавария» в среду сыграет с «Аугсбургом» на выезде, «Боруссия» Дортмунд – с «Ганновером».

Кубок Германии

2-й раунд

Штутгартер Киккерс – Айнтрахт Ф
Дата проведения
18 октября, 19.00, «GAZI-Stadion auf der Waldau»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вальдхоф – Нюрнберг
Дата проведения
18 октября, 19.00, «Carl-Benz-Stadion»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Любек – Майнц
Дата проведения
18 октября, 19.00, «Ломюле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Гамбург
Дата проведения
18 октября, 19.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эльферсберг – Бохум
Дата проведения
18 октября, 21.45, «Waldstadion an der Kaiserlinde»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хоффенхайм – Шальке
Дата проведения
18 октября, 21.45, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Айнтрахт Б – Вольфсбург
Дата проведения
18 октября, 21.45, «Айнтрахт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дармштадт – Боруссия М
Дата проведения
18 октября, 21.45, «Штадион ам Белленфалльтор»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зандхаузен – Карлсруэ
Дата проведения
19 октября, 19.00, «Хардтвальдштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Падерборн – Вердер
Дата проведения
19 октября, 19.00, «Бентелер-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ганновер – Боруссия Д
Дата проведения
19 октября, 19.00, «ХДИ-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрайбург – Санкт-Паули
Дата проведения
19 октября, 19.00, «Европа-Парк-Штадион»
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Аугсбург – Бавария
Дата проведения
19 октября, 21.45, «ВВК-Арена»
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Штутгарт – Арминия
Дата проведения
19 октября, 21.45, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Унион – Хайденхайм
Дата проведения
19 октября, 21.45, «Ан дер Альтен Ферстерай»
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Ян Регенсбург – Фортуна
Дата проведения
19 октября, 21.45, «Continental Arena»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

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