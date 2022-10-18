«Золотой мяч» Бензема, первые голы Овечкина в сезоне, жалоба «Спартака» на судей, бронь для футболистов, санкции для Канделаки и Губерниева, «Барса» не уволит Хави и другие новости

1. Нападающий «Реала» Карим Бензема выиграл «Золотой мяч»-2022. Бензема – 8-й игрок мадридского клуба, получавший этот приз. Кроме того, он стал 5-м французом, выигравшим «Золотой мяч», и первым после Зинедина Зидана – с 1998-го.

Полузащитник «Барселоны» Гави признан лучшим молодым игроком года, а форвард каталонцев Роберт Левандовски, ранее игравший за «Баварию», – лучшим нападающим. Женский «Золотой мяч» также уехал в Каталонию: его второй раз подряд получила полузащитница «блауграны» Алексия Путельяс. Вингер «Баварии» Садьо Мане стал обладателем первой награды имени Сократеса за достижения в общественной деятельности. Голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года, а «Манчестер Сити» признали лучшей командой сезона.

Криштиану Роналду, пять раз получавший «Золотой мяч, на этот раз занял лишь 20-е место – это его худший результат с 2005 года. Остальные расклады по местам можно изучить здесь.

2. НХЛ. Александр Овечкин набрал 4 (2+2) очка в матче «Вашингтона» с «Ванкувером» (6:4). Голы номер 781 и 782 стали для него первыми в новом сезоне, до Горди Хоу осталось 19 шайб.

«Рейнджерс» превзошли «Анахайм» (6:4), Панарин набрал 4 (1+3) очка и лидирует в гонке бомбардиров. «Питтсбург» проиграл «Монреалю» (2:3 ОТ), несмотря на дубль Малкина. «Колорадо» был сильнее «Миннесоты» (6:3), Ничушкин набрал 3 (1+2) очка, у Капризова – дубль. Все результаты дня – здесь.

3. «Спартак» обратился в ЭСК РФС из-за судейства в матче с ЦСКА. Красно-белые, в частности, недовольны эпизодом с первым голом армейцев.

4. Минобороны и Минспорт предоставят футболистам бронь от мобилизации на этой неделе, утверждает «РБ Спорт».

5. КХЛ. ЦСКА победил московское «Динамо», «Металлург» и «Авангард» забили 11 голов, «Торпедо» проиграло «Барысу».

6. «Барселона» не собирается увольнять Хави, несмотря на поражение от «Реала» в Ла Лиге и неудачи в Лиге чемпионов.

7. Валиева, Акатьева, Коляда, Алиев, Тарасова и Морозов, Павлюченко и Ходыкин, Кагановская и Ангелопол выступят на первом этапе Гран-при России.

8. Фанаты «Атлетика» принесли флаги ДНР и СССР на матч Ла Лиги с «Атлетико».

9. «Реал» не подпишет Килиана Мбаппе в будущем и не будет думать о трансфере Эрлинга Холанда до 2024-го, утверждает Marca.

10. Женскую сборную России по баскетболу отстранили от участия в отборе чемпионата Европы 2023 года.

11. Рэпер Дрейк потерял больше 600 тысяч долларов, поставив на победу «Барсы» в класико. Защитник «Реала» Давил Алаба написал ему: «Прости, бро».

12. Тина Канделаки, Дмитрий Губерниев и Кирилл Клейменов внесены в санкционный список Канады. Также туда попали Безруков, Машков, Певцов и Аскер-заде.

13. Автобус «Ман Сити» забросали предметами после матча с «Ливерпулем» и разбили лобовое стекло.

14. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд заключен под стражу до 21 ноября, когда состоится следующее заседание суда. Игрока обвиняют в попытке изнасилования и причинении телесных повреждений.

15. Иранская спортсменка Эльназ Рекаби выступила на чемпионате Азии по скалолазанию без хиджаба.

16. Нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил «Аполлону». У российского игрока 4 (3+1) очка в 5 матчах за кипрский клуб.

17. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении годов российско-китайского сотрудничества в области спорта.

Цитаты дня.

Тренер ЦСКА Фоменко об Абаскале: «Нравится кривляться – его выбор. Испанцы любят помахать руками»

Де Йонг о зарплате в «Барсе»: «Это кампания против меня – много лжи. Я каждый год отказывался от части зарплаты – конечно, ее должны вернуть»

Дмитрий Губерниев: «Ледниковый период» посмотрели слабенько, Загитовой нужно прибавлять в мастерстве. А вот Щербакова в кадре выглядит неплохо»

Джин Хаас: «Аварии Шумахера стоили команде состояния. Нужны очки: если ты Ферстаппен и разбиваешь болиды, нас это устроит»

Кокорин считает, что заработал больше всех в российском футболе: «Попал в золотое время. Я особо не выпрашивал»

«Это неуважение к лучшему клубу мира и атака на Флорентино Переса». Журналист As о признании «Сити» лучшим клубом сезона

«В Одессе убивали за то, что говоришь на русском». Российская теннисистка высказалась о конфликте на Украине, Ястремская требует ее дисквалификации

Хорхе Сампаоли: «Было бы нормально, если бы Месси получал «Золотой мяч» каждый год. Лео – лучший в мире, хоть Бензема и заслужил приз»