«Тоттенхэм» разгромил «Арсенал», «Реал» переехал «Леванте», «Барса» продала Коутиньо «Астон Вилле», «Уралочка» Карполя проиграла в финале, «Спартак» без Nike и другие новости утра

1. «Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» в дерби северного Лондона (3:0) и сократил отставание от 4-го (лигочемпионского) места до 1 очка. Матч вышел жарким: было и удаление Холдинга в 1-м тайме после удара локтем в лицо Сону, и пенальти, из-за которого Микель Артета назвал действия судьи позором.

2. «Реал» разнес «Леванте» – 6:0. У Винисиуса первый хет-трик в карьере, Модрич первым в этом сезоне Ла Лиги сделал 3 ассиста за матч. Бензема тоже забил и вышел на 2-е место по голам за «Реал», догнав Рауля. А «Леванте» вылетел в Сегунду в 4-й раз в XXI веке. Другие результаты дня в Ла Лиге – здесь.

3. Кубок Стэнли. «Тампа» одолела «Торонто» (4:3 ОТ), победитель серии определится в 7-м матче. Перевести игру в овертайм позволил гол Кучерова.

«Бостон» обыграл «Каролину» (5:2), команды дошли до 7-го матча, одерживая домашние победы. Дубль Свечникова не спас «Харрикейнс». Все результаты дня – здесь.

4. «Астон Вилла» выкупила Коутиньо у «Барсы» за 20 млн евро – «блауграна» покупала его за 120+40 миллионов. Каталонцы получат 50% от суммы следующего трансфера Филиппе.

5. Nike и «Спартак» прекратили сотрудничество, официальная причина – пропуск клубом следующего еврокубкового сезона. Компания была партнером красно-белых с 2005 года. Также Nike разрывает контракт с баскетбольным ЦСКА.

Есть и хорошие новости для клубов РПЛ: помочь им с экипировкой могут Zasport и Demix.

6. НБА. 30 очков Батлера помогли «Майами» закрыть серию с «Филадельфией» (4-2) и выйти в финал Востока.

7. «Локомотив» второй раз подряд стал победителем женского чемпионата России по волейболу. В финале «Уралочка» Николая Карполя отыгралась с 0-2 и ушла с матчбола, но уступила на тай-брейке.

8. ЦСКА вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ, обыграв «Локомотив-Кубань» в 4 матче серии (94:84).

9. Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен года по версии Forbes. Леброн – 2-й, Роналду – 3-й, Федерер – 7-й.

10. Роналду стал лучшим игроком АПЛ в апреле. Криштиану установил рекорд «МЮ» по числу этих наград (6), до рекорда лиги – один приз. А лучшим тренером месяца стал Майкл Джексон из «Бернли».

11. Шестеркин, Макдэвид и Мэттьюс – претенденты на приз самому ценному игроку сезона НХЛ.

12. У сборной России не будет матчей и сборов по окончании сезона РПЛ. Видимо, даже запланированная товарищеская игра с Ираном не состоится.

13. «Спартак» выкупил Кристофера Мартинса Перейру. Трансфер хавбека подтвердили в «Янг Бойз».

14. Никола Йокич признан MVP сезона НБА второй сезон подряд.

15. Французский гонщик Groupama – FDJ Арно Демар выиграл шестой этап многодневки «Джиро д’Италия», Эван – 2-й, Кэвендиш – 3-й.

16. Три катарских отеля из 69 отказались принимать гостей-геев на ЧМ-2022. 33 – не имеют возражений.

17. Депутат Свищев переизбран главой Федерации керлинга России. Стратегической целью он назвал олимпийскую медаль.

18. Экс-пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин стал исполнительным директором Российской автомобильной федерации.

19. 15-летняя девочка, похищенная с арены во время матча «Мэверикс», попала в секс-рабство.

20. Футболист-гей Кавалло получил почетную степень в университете в Аделаиде.

Цитаты дня.

Зарема Салихова: «На матч с «Зенитом» назначили Иванова на ВАР. Блекло-голубые хотят перестраховаться»

Лещук не хотел бы жить в США: «Там всем все равно, что у тебя и как. Да та же еда в России лучше. Мне комфортно в своей стране»

Мохамед Салах: «Поймете, что я лучший в мире, если сравните меня с любым игроком на моей позиции. Статистика – лучшее доказательство»

Олег Матыцин: «Мировой спорт без России точно не будет успешно развиваться. Надо укреплять взаимодействие со странами, которые имеют такой же разумный взгляд»

Ирина Роднина: «Не знаю, почему футбольное сообщество так лоббирует продажу пива на стадионах. Видимо, наш футбол без стакана тяжело смотреть»

Каттани перед «Зенитом»: «Спартак» – самый великий клуб России. Это может не нравиться, но это факт»