Demix готова сотрудничать с клубами РПЛ: «Можем подготовить уникальные предложения по экипировке. Уже встретились с представителями лиги»

Управляющий делами «Спортмастера» заявил, что компания Demix готова работать с клубами РПЛ.
– Готова ли компания Demix обеспечить футбольной экипировкой клубы РПЛ в следующем сезоне?
– «Спортмастер» долго шел и постепенно готовился к взаимодействию с российскими командами.
Если говорить о футболе, то мы начали с детского футбола, занимаясь проектом «Мини-футбол в школу», где задействовано 1,5 млн школьников, потом начали работать с юношескими и студенческими командами. Провели с Ассоциацией мини-футбола России турнир СпортмастерPRO «Финал четырех» среди профессиональных команд, турнир СпортмастерPRO – Городская лига. У нас есть мячи Demix для футбола категории FIFA Approved.
Мы уже встретились с представителями РПЛ и обсудили возможность сотрудничества. У нас такая возможность есть.
Мы готовы удовлетворить частично потребности команд в нынешнем сезоне и принять заказы на следующий сезон. Можем подготовить уникальные предложения по экипировке, цене и условиям поставки, – сказал Сергей Агибалов.
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