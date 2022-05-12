Футболист-гей Кавалло получил почетную степень в университете Аделаиды: «Смелость Джошуа проложила путь для будущих поколений»

Футболист-гей Джошуа Кавалло был отмечен университетом Аделаиды.

Полузащитник сделал каминг-аут в октябре 2021 года, став единственным на данный момент открытым геем среди профессиональных игроков высших дивизионов.

Кавалло получил почетную степень в университете Аделаиды – как борец за равенство.

Ректор университета Аделаиды Стефен Герлак сказал, что Кавалло вдохновил миллионы молодых людей по всему миру, и отметил: «Смелость и сила Джошуа проложили путь для будущих поколений».

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