Сироткин стал исполнительным директором РАФ

Экс-пилот «Формулы-1» занял пост исполнительного директора Российской автомобильной федерации (РАФ).

Об изменениях в кадровом составе сообщила Федерация на официальном сайте. Кроме этого, бывший исполнительный директор Сергей Иванов стал советником президента РАФ Виктора Кирьянова, а Светлану Шахову на должности ответственного секретаря заменил Кирилл Случевский.

Польза «вау-эффекта» для гонщиков, что такое «дельта скорости» и когда нужно переходить в «Ф-1». Советы и объяснения от Сергея Сироткина

Гонщики «Ф-1» не любят навороченные симуляторы за миллионы. Сразу выключают половину функций – они только усложняют восприятие машины

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram