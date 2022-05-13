«Леванте» вылетел в Сегунду в 4-й раз в XXI веке

«Леванте» вылетел из Ла Лиги.
После разгромного поражения от «Реала» (0:6) клуб из Валенсии остался с 29 очками после 26 туров и потерял шансы остаться в высшем дивизионе.
«Кадис», идущий 17-м с 35 очками, опережает соперника по результатам личных встреч.
«Леванте» вылетел из высшего дивизиона в пятый раз в истории и четвертый раз в XXI веке – это происходило в 1965, 2005, 2008, 2016 и 2022 годах.
В этом веке лишь «Вальядолид» вылетал так же часто.
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