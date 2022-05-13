«Леванте» вылетел в Сегунду в 4-й раз в XXI веке

«Леванте» вылетел из .

После разгромного поражения от «Реала» (0:6) клуб из Валенсии остался с 29 очками после 26 туров и потерял шансы остаться в высшем дивизионе.

«Кадис», идущий 17-м с 35 очками, опережает соперника по результатам личных встреч.

вылетел из высшего дивизиона в пятый раз в истории и четвертый раз в XXI веке – это происходило в 1965, 2005, 2008, 2016 и 2022 годах.

В этом веке лишь вылетал так же часто.

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