Nike разрывает контракт с баскетбольным ЦСКА

Американская компания , специализирующаяся на производстве одежды и обуви, в одностороннем порядке разрывает контракт с московским клубом ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

«Инициатор расторжения – Nike. Сейчас решаются нюансы прекращения сотрудничества.

При этом до сих пор непонятно, будет ли ЦСКА выступать в форме от Nike в следующем сезоне. Есть вероятность, что клуб закупит форму без контракта с производителем», – приводятся слова источника, знакомого с ситуацией.

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