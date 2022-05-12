Олег Матыцин: «Мировой спорт без России точно не будет успешно развиваться. Надо укреплять взаимодействие со странами, которые имеют такой же разумный взгляд»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что мировой спорт без России не сможет развиваться успешно.

– Допускаете ли вы ситуацию, при которой острая необходимость принадлежать к современному олимпийскому движению для нашей страны сойдет на нет?

– Россия сама определяет свои принципы, и в значительной мере наша страна должна влиять на формирование будущего олимпийского движения. Мы не видим сейчас необходимости в изоляции. И президент об этом сказал.

Считаю, что более правильно будет искать пути формирования партнерства с другими странами, чтобы правильно определять векторы дальнейшего развития мирового спорта. Он точно без России не будет успешно развиваться.

Теоретически какие-то организации в короткой перспективе могут делать это. Но сам имидж спорта, конкурентная среда, спонсорство без России пострадают. Надо продолжать быть активным партнером, укреплять взаимодействие со странами, которые имеют такой же разумный взгляд на формирование стабильного развития олимпийского спорта.

Быть проактивными, не уходить с международных площадок. Если мы это сделаем, возвращаться будет очень тяжело. Мы можем просто потерять влияние. Это не значит, что мы держимся за какие-то организации, речь идет о том, что сегодня в создании альтернативы нет необходимости, – заявил Матыцин.