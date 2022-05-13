Артета после 0:3 от «Тоттенхэма»: «Это позор, такой красивый матч уничтожен. Меня дисквалифицируют на 6 месяцев, если скажу, что думаю»

остался недоволен главным арбитром матча против .

«Арсенал» проиграл «шпорам» со счетом 0:3 в игре , оставшись в меньшинстве по ходу первого тайма.

Защитник «канониров» Роб Холдинг получил две желтые карточки от судьи за восемь минут – на 26-й и 33-й минутах. На 23-й минуте арбитр назначил пенальти за падение Сон Хын Мина, который реализовал Харри Кейн.

«Меня дисквалифицируют на шесть месяцев, если скажу, что думаю на самом деле.

Я не умею лгать, поэтому предпочту не говорить того, что думаю. Не могу рассказать, что я думаю.

У меня нет разочарования из-за действий моих игроков. Я горжусь своими футболистами. Хочу, чтобы судья вышел к камерам и объяснил свои решения. Это позор. Такой красивый матч был уничтожен.

Решение было принято. Мы не можем его изменить. Судья принимает решения в футболе.

Этот матч – уже история. Дальше нас ждет «Ньюкасл». Каждому предстоит сыграть еще по две игры. Все в наших руках. Мы должны выполнить свою работу», – сказал главный тренер .

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков