Майкл Джексон из «Бернли» признан лучшим тренером АПЛ в апреле. Он обошел Пепа и Клоппа

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Майкл Джексон признан лучшим тренером апреля в АПЛ

«Бернли» под руководством нового главного тренера одержал три победы в апреле – над «Саутгемптоном» (2:0), «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Уотфордом» (2:1), а также сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1). 

Помимо Джексона, на приз лучшему тренеру месяца были номинированы главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, Пеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити» и Томас Франк из «Брентфорда». 

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