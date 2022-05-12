Nike и «Спартак» прекращают сотрудничество. Компания была партнером клуба с 2005 года

Технический спонсор Nike прекращает сотрудничество с клубом.

«Компания Nike уведомила ФК «Спартак» о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне.

Руководство коммерческого направления «Спартака» ведет работу по поиску нового поставщика экипировки», – говорится в заявлении красно-белых.

Американская компания Nike была партнером «Спартака» с 2005 года.

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