Лещук не хотел бы жить в США: «Там всем все равно, что у тебя и как. Да та же еда в России лучше. Мне комфортно в своей стране»

Вратарь не хотел бы жить в США.

– Жить в Штатах ты когда-нибудь хотел?

– Нет. Мне очень комфортно в своей стране. Тяжело в Америке привыкнуть ко всему. Все не как у нас, непривычно. Налоги, например. Американцы платят сами все в конце года, ведут налоговый учет, с них не удерживает 13 процентов работодатель, как у нас.

Да та же еда в России лучше. В Штатах с этим проблемно. У нас, куда ни зайдешь, можно поесть, даже в среднем кафе будет вкусно. А американцы не то что не стараются – в каком-то смысле просто неопрятны.

Пришли в нормальную, известную кафешку поесть с женой – стол липкий, а им абсолютно пофигу. Понятно, что в супердорогих заведениях стараются больше, но и у нас в этом сегменте ничуть не хуже.

А так… Ты позавтракал, отдал 70 долларов, при этом никакого сервиса, даже не протрут стол, не заберут пустую тарелку. А тарелка – со сколами. В этом месте скапливаются бактерии, как бы ты ни мыл. Будь это мой ресторан, я бы не смог подать такую тарелку с отбитым краешком.

– Улыбаются в Америке искренне?

– Всем абсолютно все равно, что у тебя и как. Постоянно: «Привет, как дела?» – но это просто присказка, ответ не интересен. Могут дальше продолжить говорить, как ни в чем не бывало. И даже с улыбкой, но ей не веришь.

– Почему тогда так кайфуешь, когда приезжаешь в США?

– Какая-то киношность. Все необычное. В Нью-Йорке – суета, даже светофоры другие, знаки дорожные, разметка, машины. Отопление на пару, и на перекрытых участках дороги стоят эти оранжевые трубы, откуда валит пар.

Приезжать в этот мир на две недели интересно. Но, если жить в США, быстро устанешь от этого, – рассказал Лещук.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков