НБА. Плей-офф. «Филадельфия» примет «Майами», «Даллас» – «Финикс»

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В четверг, 12 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Филадельфия» Эмбиида и Хардена на своей площадке попытается сравнять счет в противостоянии с «Майами» (2-3).

«Даллас» Дончича попытается продлить серию с победителем регулярного чемпионата «Финиксом» (2-3).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестые матчи

Филадельфия – Майами
Дата проведения
13 мая, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

«Майами» ведет в серии – 3-2

Даллас – Финикс
Дата проведения
13 мая, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

«Финикс» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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