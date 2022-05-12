НБА. Плей-офф. «Филадельфия» примет «Майами», «Даллас» – «Финикс»

В четверг, 12 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Филадельфия» Эмбиида и Хардена на своей площадке попытается сравнять счет в противостоянии с «Майами» (2-3).
«Даллас» Дончича попытается продлить серию с победителем регулярного чемпионата «Финиксом» (2-3).
НБА
Второй раунд
Шестые матчи
- Дата проведения
- 13 мая, 02.00, «Wells Fargo Center»
«Майами» ведет в серии – 3-2
- Дата проведения
- 13 мая, 04.30, «American Airlines Center»
«Финикс» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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