Тарасенко – 2-й игрок в истории «Сент-Луиса» с 40 голами в Кубке Стэнли. У него 5+1 в 6 играх серии с «Миннесотой»

– 2-й игрок в истории с 40 голами в Кубке Стэнли.

Россиянин забросил шайбу в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (5:1, 4-2).

В его активе 6 (5+1) очков в 6 играх в этом плей-офф. За карьеру – 57 (40+17) баллов в 84 матчах.

Тарасенко стал вторым игроком в истории «блюзменов», достигшим отметки 40 голов в Кубке Стэнли. Рекордом клуба владеет (67 шайб в 102 матчах).

Среди россиян в НХЛ Тарасенко достиг этой отметки восьмым в истории. Ранее это сделали Александр Овечкин (72), Евгений Малкин (66), Сергей Федоров (52), Никита Кучеров (46), Алексей Ковалев (45), Вячеслав Козлов и Павел Дацюк (по 42).

Сегодня Владимир (17:24, 6:40 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват.