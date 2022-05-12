У сборной России не будет матчей и сборов по окончании сезона РПЛ

сообщил, что у сборной России не будет сборов в конце сезона.

– В конце марта, когда проходил последний сбор национальной команды, вы говорили, что решение по следующему сбору будет принято после консультаций с руководством РФС. Есть ли сейчас понимание, соберется ли сборная России в конце мая?

– Да, действительно, мы обсуждали разные варианты и пришли к мнению, что после сложного во всех отношениях сезона стоит предоставить игрокам возможность для полноценного отдыха и восстановления сил перед следующим футбольным сезоном. Два последних года игроки были лишены такой возможности – из-за пандемии и связанных с ней ограничений.

Что касается того, когда в следующий раз соберется команда, то пока не готов ответить на этот вопрос. Посмотрим, как будут развиваться события, – сказал тренер сборной России.

Прошлый тренировочный сбор национальной команды прошел с 21 по 27 марта в Москве. Сообщалось, что сборные России и Ирана планировали товарищеский матч на июнь.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных турниров. 2 мая УЕФА объявил об отстранении российской команды от Лиги наций в этом сезоне.

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