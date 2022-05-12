Роналду установил рекорд «МЮ» по числу наград игроку месяца АПЛ. До рекорда лиги – один приз

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Уэйн Руни премьер-лига Англия Серхио Агуэро рейтинги рекорды Харри Кейн Футбол

Криштиану Роналду получил приз лучшему игроку месяца в АПЛ в шестой раз в карьере.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» установил клубный рекорд, опередив Уэйна Руни (пять наград).

Рекорд Премьер-лиги делят нападающие Серхио Агуэро и Харри Кейн, которые признавались игроком месяца по семь раз.

В апреле Роналду провел в чемпионате четыре матча и забил пять голов, в том числе сделал хет-трик в игре с «Норвичем» (3:2).

Его статистика – здесь.

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