Роналду установил рекорд «МЮ» по числу наград игроку месяца АПЛ. До рекорда лиги – один приз

получил приз лучшему игроку месяца в в шестой раз в карьере.

Нападающий установил клубный рекорд, опередив (пять наград).

Рекорд Премьер-лиги делят нападающие и , которые признавались игроком месяца по семь раз.

В апреле Роналду провел в чемпионате четыре матча и забил пять голов, в том числе сделал хет-трик в игре с «Норвичем» (3:2).

Его статистика – здесь.

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