Никола Йокич официально назван MVP сезона НБА

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Центровой «Денвера» Никола Йокич назван самым ценным игроком НБА второй сезон подряд.

Сербский бигмен завершил регулярный чемпионат сезона-2021/22 с показателями 27,1 очка, 13,8 подбора, 7,9 передачи, 1,5 перехвата и 0,9 блок-шота в среднем за матч.

Йокич стал первым игроком в истории НБА, набравшим 2 000 очков, 1 000 подборов и 500 передач за сезон.

В отсутствие двух других лидеров команды, Джамала Мюррэя и Майкла Портера, Йокич помог «Наггетс» выйти в плей-офф с шестого места в Западной конференции, но команда вылетела в первом раунде уступив в серии «Голден Стэйт» со счетом 1-4.

Йокич – 15-й игрок в истории лиги, который становился MVP больше одного раза. Он стал 13-м, кому удалось взять награду два раза подряд.

В тройке претендентов на награду MVP также были Джоэл Эмбиид («Филадельфия») и Яннис Адетокумбо («Милуоки»). 

Йокич по итогам голосования журналистов получил 875 очков (65 первых мест), Эмбиид набрал 706 очков (26 первых мест), у Янниса 595 очков (9 первых мест).

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Сайт НБА

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