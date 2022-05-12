Производитель экипировки Zasport: «Готовы к диалогу с клубами РПЛ»

Основатель бренда Zasport рассказала о готовности вести переговоры с клубами РПЛ о сотрудничестве.
«В этом году мы начали сотрудничество с пляжным футбольным клубом «Спартак» – сейчас разрабатываем дизайн капсульной коллекции экипировки.
Готова ли Zasport обеспечить экипировкой футбольные клубы РПЛ? Могу сказать, что мы готовы к диалогу с клубами и обсуждению условий взаимодействия», – сказала Анастасия Задорина.
Сегодня стало известно, что «Спартак» прекратил сотрудничество с Nike, с которым работал с 2005 года.
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