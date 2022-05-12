«Астон Вилла» выкупила Коутиньо у «Барсы» за 20 млн евро. Каталонцы получат 50% от суммы следующего трансфера Филиппе

«Астон Вилла» выкупила у «Барселоны» за 20 млн евро.

Английский клуб заключил с бразильцем контракт сроком до 2026 года. «Астон Вилла» не разглашает сумму сделки, но «Барселона» сообщила, что получит 20 млн евро и еще 50% от суммы перепродажи игрока.

В январе Филиппе присоединился к на правах аренды. В 16 матчах он забил 4 гола и отдал 3 передачи. Полную статистику игрока можно изучить по ссылке.

Напомним, бразилец перешел в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля» за 120+40 миллионов евро. В составе каталонского клуба он по два раза выиграл и Кубок Испании, а также взял Суперкубок страны.

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