Модрич сделал 3 ассиста в игре с «Леванте» – первым в одном матче Ла Лиги после Месси в 2020-м

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Лука Модрич результативно проводит матч Ла Лиги против «Леванте».

Полузащитник «Реала» сделал три голевых передачи по ходу первого тайма игры. Он помог отличиться Ферлану Менди, Винисиусу и Кариму Бензема.

Также хорватский футболист стал первым игроком, который выполнил три результативные передачи за матч в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

Последним игроком, сделавшим 3 голевые передачи за матч Ла Лиги, был форвард «ПСЖ» Лионель Месси в феврале 2020 года в матче с «Бетисом» (3:2), когда он выступал за «Барселону».

Подробную статистику Модрича можно изучить здесь.

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