Бензема вышел на 2-е место по голам за «Реал» (323), догнав Рауля. До Роналду – 127 мячей

делит с второе место в списке бомбардиров «Реала».

Сегодня французский нападающий забил (2:0, первый тайм) на 19-й минуте с паса Винисиуса Жуниора.

Это 323-й гол Бензема в составе мадридского клуба – столько же у Рауля. Чтобы достичь этой отметки, Кариму потребовалось провести 603 матча за клуб, а Раулю – 741.

До Криштиану Роналду, забившего за «Реал» 450 голов, французу осталось 127 мячей.

Полную статистику 34-летнего нападающего можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и «Леванте».

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