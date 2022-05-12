Бензема вышел на 2-е место по голам за «Реал» (323), догнав Рауля. До Роналду – 127 мячей

Карим Бензема делит с Раулем второе место в списке бомбардиров «Реала».
Сегодня французский нападающий забил «Леванте» (2:0, первый тайм) на 19-й минуте с паса Винисиуса Жуниора.
Это 323-й гол Бензема в составе мадридского клуба – столько же у Рауля. Чтобы достичь этой отметки, Кариму потребовалось провести 603 матча за клуб, а Раулю – 741.
До Криштиану Роналду, забившего за «Реал» 450 голов, французу осталось 127 мячей.
Полную статистику 34-летнего нападающего можно изучить здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Реалом» и «Леванте».
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