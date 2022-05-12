Мохамед Салах: «Если сравните меня с любым игроком на моей позиции, то поймете, что я лучший в мире. Статистика – лучшее доказательство»

считает себя лучшим игроком в мире на своей позиции.

«Если вы сравните меня с любым игроком на моей позиции, не только в моей команде, но и во всем мире, то поймете, что я лучший. Я всегда сосредоточен на своей работе и делаю все, что в моих силах, и моя статистика – лучшее доказательство моих слов.

Мне всегда нравится ставить перед собой новые задачи, работать по-разному и что-то менять, это мой долг», – сказал вингер beIN SPORTS.

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