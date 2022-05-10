Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Сельту», «Валенсия» против «Бетиса»

«Барселона» примет «Сельту» в 36-м туре Ла Лиги.
«Валенсия» сегодня сыграет с «Бетисом», «Атлетик» проведет гостевой матч с «Гранадой».
В среду «Севилья» примет «Мальорку», «Атлетико» сыграет с «Эльче» в гостях.
В четверг «Райо Вальекано» будет противостоять «Вильярреалу», а «Реал» закроет тур матчем с «Леванте».
36-й тур
- Дата проведения
- 10 мая, 20.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 10 мая, 21.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 10 мая, 22.30, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 11 мая, 20.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 11 мая, 20.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 11 мая, 21.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 11 мая, 22.30, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 12 мая, 20.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 12 мая, 21.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 12 мая, 22.30, «Сантьяго Бернабеу»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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