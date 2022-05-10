Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Сельту», «Валенсия» против «Бетиса»

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«Барселона» примет «Сельту» в 36-м туре Ла Лиги. 

«Валенсия» сегодня сыграет с «Бетисом», «Атлетик» проведет гостевой матч с «Гранадой». 

В среду «Севилья» примет «Мальорку», «Атлетико» сыграет с «Эльче» в гостях. 

В четверг «Райо Вальекано» будет противостоять «Вильярреалу», а «Реал» закроет тур матчем с «Леванте»

Чемпионат Испании

36-й тур

Валенсия – Бетис
Дата проведения
10 мая, 20.00, «Месталья»
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Гранада – Атлетик
Дата проведения
10 мая, 21.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Барселона – Сельта
Дата проведения
10 мая, 22.30, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Осасуна – Хетафе
Дата проведения
11 мая, 20.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Алавес – Эспаньол
Дата проведения
11 мая, 20.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Севилья – Мальорка
Дата проведения
11 мая, 21.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эльче – Атлетико
Дата проведения
11 мая, 22.30, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Сосьедад – Кадис
Дата проведения
12 мая, 20.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Райо Вальекано – Вильярреал
Дата проведения
12 мая, 21.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Мадрид – Леванте
Дата проведения
12 мая, 22.30, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

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