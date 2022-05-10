Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Сельту», «Валенсия» против «Бетиса»

примет «Сельту» в 36-м туре Ла Лиги.

сегодня сыграет с , «Атлетик» проведет гостевой матч с «Гранадой».

В среду примет «Мальорку», сыграет с в гостях.

В четверг будет противостоять , а закроет тур матчем с .

36-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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